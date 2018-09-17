



В SpaceX назвали ім'я першого космічного туриста - 18.09.2018 09:11

Першим космічним туристом, який відправиться на орбіту Місяця на кораблі транспотної BFR від SpaceX, стане японський мільярдер Юсаку Маедзава, відомий колекціонер витворів мистецтва. Вартість квитка, втім, поки що не відома.

Його ім'я озвучив на спеціальній церемонії, що відбулась в головному офісі SpaceX в Каліфорнії, очільник компанії Ілон Маск.

Власне, минулого тижня стало відомо, що зі SpaceX пдписав контракт власник квитка на перший в світі комерційний політ навколо місяця. Даний політ буде здійснюватись на ракеті для дальніх місій. У SpaceX зазначили, що перший політ стане проривом у космічному туризмі, однак, коли він саме відбудеться, поки розкривати не стали.

За словами керівника компанії Ілона Маска, політ до Місяця і назад по тривалості складе від 4 до 5 днів. Сам політ запланований орієнтовно на 2023 рік, про що повідомив сам Маедзава, який запросив розділити цю подію разом із ним для шести-восьми представників мистецтва. Він сподівається, що митці надихнуться польотом до Місяця на нові творіння. Окрім того, мільярдер подякував Маску за можливість втілювати у реальність те, що раніше було лише мрією.

Зазначимо, що Маск ще в вересні минулого року оголошував про плани на створення транспортної установки BFR, що використовуватиметься для космічних польотів. За його словами, дана транспорта система має стати найскладнішою у світі.

Платинова Буковина

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