



Україна зайняла 88 місце рейтингу якості життя - 17.09.2018 13:22

В глобальному рейтингу якості життя за результатами 2017 року, що складений аналітиками програми розвитку ООН, Україна опинилась на 88-й позиції.

Усього у рейтингу взяли участь 189 країн по всьому світу. Індекс рейтингу вираховувася згідно наступних факторів - тривалість життя, рівень доїодів, рівень освіти. Максимально можна було набрати 1 бал, у той час як Україна отримала 0,751 бали.

Перше місце рейтингу дісталось Норвегії, яка отримала показник 0,953. Друге місце та індекс 0,944 дісталось Швейцарії. Австралія, що набрала 0,939 бали, обійняла третє місце рейтингу. Ірландія та Німеччина зайняли відповідно четверте та п'яте місця рейтингу з індексами 0,939 та 0,938.

Такі країни, як Ісландія, Гонконг, Швеція, Сингапур та Нідерланди, увійшли до ТОП-10 рейтингу.

В глобальному рейтингу Росія зайняла 49-ту позицію, Біларусь знаходиться на 53-му місці.

Країна Нігер зайняла останнє місце в рейтингу (189).

Платинова Буковина

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