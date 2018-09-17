



Втікачу Онищенку відмовили в національній німецькій візі - 17.09.2018 12:18

В наданні дозволу на проживання в німецькому селищі Герцлаке українському депутатау-втікачу Олександру Онищенку було відмовлено. Нагадаємо. що Онищенка розшукують, адже він підозрюється в здійсненні грошових махінацій при реалізації природного газу.

Як стало відомо, Онищенко має у вказаному селищі маєток Айнгауз з конюшнями.

Цікаво, що у 2017 році бургомістр селища Герцлаке Ганс Бескен заступався за Онищенка в рекомендаційному листі, який особисто написав в управління з питань іноземців. Справа в тому, що Онищенко давав обіцянку про організацію в Герцлаке міжнародних змагань з кінного спорту. Як зазначив пан Бескен у своєму листі, для громади селища конярство вкрай важливе з економічної точки зору.



Варто зазначити, що із запланованих на 2018 кінних змагань у Герцлаке, жодне не відбулось.

Для отримання дозволу на проживання депутат звернувся до управління з питань іноземців. Однак для отримання даного дозволу необхідна наявність національної візи, в заяві на яку Онищенку відмовили. Подавав заяву він в Мадриді до німецького консульства, оскільки він наразі переховується в Іспанії. Представники консульства та Німеччини загалом причини відилення заяви не повідомляють.

Нагадаємо, що рішення про екстрадицію депутата-втікача Олександра Онищенка було ухвалене в липні 2018 року Іспанським судом. Окрім того, в іспанському Мінюсті також паралелнь розглядалась можливість надання олігарху притулку, під час чого шукуча притулку не можна висилати з країни.

Платинова Буковина

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