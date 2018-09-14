В НАСА шукають на роботу любителів поспати

- 17.09.2018 11:42
В НАСА шукають на роботу любителів поспати

Нова ваканія була відкрита в Національному аерокосмічному агентстві США (NASA), яку точно зможуть оцінити ті, хто не особливо горить бажанням працювати.

Власне, за те, що людина практично нічого робити не буде, в NASA обіцяють платити чималенькі гроші. Так, на роботу до американського космічного агентства потрібня людина, яка 70 днів проведе в ліжку і буде переважно спати. Це необхідно для досліджень впливу невагомості на організм людини. Оплата за такі "труди" складе не багато і не мало - 15 тисяч доларів.

Насправді в цій вакансії не все так просто, як здається. Усі 70 днів, протягом яких триватиме така "робота", не можна буде вставати з ліжка. Це означає, що не тільки спати, але й їсти, займатись особистою гігієною та справляти природні потреби прийдеться лише лежачи, і ніяк інакше.

Виконання всіх цих умов необхідне вченим NASA для дослідження роботи та особливостей організму людини під час перебування у відкритому космосі. За результатами данного дослідження науковці зможуть зробити висновки та створити для космонавтів нові покращені умови, що зроблять перебування у невагомості більш комфортним.

Платинова Буковина

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