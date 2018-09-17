



Зорепади в жовтні 2018 року - 17.09.2018 11:36

Сезон астрономічних цікавинок ще не завершився, і в довтні 2018 року спостерігаці мають змогу помилуватись двома зорепадами - метеорними потоками Драконіди та Оріоніди.

Першими стануть Драконіди, що розпочнуть активність у перших числах жовтня. Піку даний метеорний потік досягне 8-10 числа, і його найкраще буде видно в Північній півкулі, а одже, і українці зможуть також побачити це яскраве явище. Найкращий час для спостережень - відразу після заходу сонця в до опівночі. Даний зорепад має особливість - метеори, що згоряють, мають переважно жовтувате або навіть червоне забарвлення.

О третій годині ночі зазвичай Драконіди демонструють найбільшу активність - за годину може згоряти від 5 до 18 частинок. Чим ближче материнська комета (комета Джакобіні-Циннера) наближається до перигелію, тобто, найближної до Сонця точки, тим більше зірка розжарює комету. Через це вивільняються часточки газу та пилу, згоряння яких ми і бачимо в якості красивого зорепада.

2 жоктня починає свою активність метеорний поті Оріоніди, який добіжить кінця 7 листопада. 20 та 21 жовтня прогнозується пік активності цього зорепада. Згоряючі часточки цього метеорного потока зазвичай великі, рухаються швидко, вони дуже яскраві та мають довгі "хвостики". В середньому кількість згоряючих часточок досягає 15-22 штук. В Північній півкулі - найкращі умови за спостереженнями зорепаду, що виникає в сузір'ї Оріона завдяку руху комети Галлея.

Метеорний потік Оріоніди маж дуже високу швидкість часточок - близько 148 тисяч миль на годину.

Після опівночі Оріоніди видають значно більшу частину згоряючих метеорів. Через це найкращим часом для спостережень є декілька годин перед світанком.

Платинова Буковина

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