На Буковині затримали винуватця смертельного ДТП- 17.09.2018 10:50
Порушення правил дорожнього руху призвело до загибелі велосипедиста.
15-го вересня близько 16 години в селі Лекече Вижницького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Невідомий водій керуючи автомобілем сірого кольору здійснив наїзд на велосипедиста та не надавши потерпілому допомоги зник з місця пригоди.
Внаслідок аварії 53-річний місцевий житель отримав тілесні ушкодження не сумісні з життям.
Для пошуків винуватця дорожньо-транспортної пригоди було введено план «Перехват» та орієнтовано всі наряди поліції. Невдовзі працівники Вижницького відділення поліції встановили та затримали порушника на власному подвір’ї. Ним виявився 36-річний житель селища Берегомет.
Автомобіль «Mitsubishi Carisma» вилучено, а відносно правопорушника вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Наразі поліцейські проводять першочергові дії для з’ясування обставин аварії.
Поліція Чернівецької області застерігає: - «Не намагайтеся уникнути покарання за скоєний злочин. Всі правопорушники будуть відповідати за свої проступки згідно закону!»
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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