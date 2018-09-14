На Буковині затримали винуватця смертельного ДТП

- 17.09.2018 10:50
На Буковині затримали винуватця смертельного ДТП

Порушення правил дорожнього руху призвело до загибелі велосипедиста.

15-го вересня близько 16 години в селі Лекече Вижницького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Невідомий водій керуючи автомобілем сірого кольору здійснив наїзд на велосипедиста та не надавши потерпілому допомоги зник з місця пригоди.

Внаслідок аварії 53-річний місцевий житель отримав тілесні ушкодження не сумісні з життям.

Для пошуків винуватця дорожньо-транспортної пригоди було введено план «Перехват» та орієнтовано всі наряди поліції. Невдовзі працівники Вижницького відділення поліції встановили та затримали порушника на власному подвір’ї. Ним виявився 36-річний житель селища Берегомет.

Автомобіль «Mitsubishi Carisma» вилучено, а відносно правопорушника вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Наразі поліцейські проводять першочергові дії для з’ясування обставин аварії.

Поліція Чернівецької області застерігає: - «Не намагайтеся уникнути покарання за скоєний злочин. Всі правопорушники будуть відповідати за свої проступки згідно закону!»

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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