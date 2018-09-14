Подробиці смертельної ДТП з поліцейськими в Чернівцях 16 09 2018

- 17.09.2018 10:09
Подробиці смертельної ДТП з поліцейськими в Чернівцях 16 09 2018

В  Чернівцях в ніч неділі, 16 вересня, приблизно о 3:00 сталась аварія за участі машини патрульних поліцейських. Автівка поліції насмерть збила людину.

ДТП сталась на вулиці Руській неподалік від місцевого ринку. В результаті загинув 28-річний пішоход, що переходив вулицю.

В прокуратурі відзначили, що патрульних перевірили на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння, та попередні результати виявились негативними. Далі послідував допит в обласній прокуратурі. Слідче управління Служби безпеки України в Чернівецькій області проведе досудове розслідування у даній справі.

Свідки даної події повідомляють, що на місце пригоди прибула швидка, і постраждалий ще був живий на момент її приїзду. Однак, лікарі не спішили на допомогу. Невдовзі стало відомо, що медики були напідпитку. Коментарів очільник Чернівецької шкидкої допомоги не надав, оскільки зараз знаходиться у відпустці. очевидці зазначають, що полісмени, винні у скоєнні аварії, втекли з місця події, забравши відеорегістратор. Слідча група прибулана місце лише через годину.

В прокуратурі зазначають, що ДТП сталась через те, що пішохід раптопов вибіг на дорогу, коли дорогою під час патрулювання їха машина поліцейських. За словами представників прокуратури, правила не порушувались та світились проблискові маячки. Загиблий переходив дорогу разом із компанією. Також мають встановити, чи перебував пішохід у стані алкогольного сп'яніння.

Також є інші постраждалі з травмами. Згідно заяв свідків події, Полічсмени перевищували швидкість, а проблискові маячки увімкнули лише після ДТП.

Відкрите кримінальне проваждення.

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: дтп чернівці, чернівці поліція насмерть збила людину

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Втікачу Онищенку відмовили в національній німецькій візі В наданні дозволу на проживання в німецькому селищі Герцлаке українському депутатау-втікачу Олександру Онищенку
- 17.09.2018 12:18
В НАСА шукають на роботу любителів поспати Нова ваканія була відкрита в Національному аерокосмічному агентстві США (NASA), яку точно зможуть оцінити ті
- 17.09.2018 11:42
Зорепади в жовтні 2018 року Сезон астрономічних цікавинок ще не завершився, і в довтні 2018 року спостерігаці мають змогу помилуватись двома зорепадами
- 17.09.2018 11:36
На Буковині затримали винуватця смертельного ДТП Порушення правил дорожнього руху призвело до загибелі велосипедиста.
- 17.09.2018 10:50
Через ураган Флоренс в США загинуло 18 осіб Кількість жертв тропічного ураган Флоренс у США продовжує збільшуватись. Наразі відомо про 18
- 17.09.2018 10:37
Можливості Електронного кабінета платника податків З метою забезпечення належного сервісного обслуговування платників податків, відповідно до наказ
- 17.09.2018 09:50
За дві доби на Буковині вилучили зброю та коктейлі Молотова Пістолет «ZORAKI», два «Коктейлі Молотова», обріз мисливської рушниці, два багнет-ножі
- 17.09.2018 09:24
Основні положення проекту держбюджету на 2019 рік До Верховної Ради на розгляд 14 вересня Кабінет Міністрів планує передати проект державного бюджету України на 2019 рік
- 14.09.2018 16:27
В людському організмі є бактерія - генератор електроенергії В кишківнику людини містяться бактерії Listeria monocytogenes, особливістю яких є можливість генерувати електрику.
- 14.09.2018 16:08
Україна отримає 1 млрд євро від Євросоюзу Чинності набуло рішення про виділення Україні кредиту від Європейського Союзу в розмірі 1 мільярд євро
- 14.09.2018 15:31

Всі новини