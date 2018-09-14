



Подробиці смертельної ДТП з поліцейськими в Чернівцях 16 09 2018 - 17.09.2018 10:09

В Чернівцях в ніч неділі, 16 вересня, приблизно о 3:00 сталась аварія за участі машини патрульних поліцейських. Автівка поліції насмерть збила людину.

ДТП сталась на вулиці Руській неподалік від місцевого ринку. В результаті загинув 28-річний пішоход, що переходив вулицю.

В прокуратурі відзначили, що патрульних перевірили на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння, та попередні результати виявились негативними. Далі послідував допит в обласній прокуратурі. Слідче управління Служби безпеки України в Чернівецькій області проведе досудове розслідування у даній справі.

Свідки даної події повідомляють, що на місце пригоди прибула швидка, і постраждалий ще був живий на момент її приїзду. Однак, лікарі не спішили на допомогу. Невдовзі стало відомо, що медики були напідпитку. Коментарів очільник Чернівецької шкидкої допомоги не надав, оскільки зараз знаходиться у відпустці. очевидці зазначають, що полісмени, винні у скоєнні аварії, втекли з місця події, забравши відеорегістратор. Слідча група прибулана місце лише через годину.

В прокуратурі зазначають, що ДТП сталась через те, що пішохід раптопов вибіг на дорогу, коли дорогою під час патрулювання їха машина поліцейських. За словами представників прокуратури, правила не порушувались та світились проблискові маячки. Загиблий переходив дорогу разом із компанією. Також мають встановити, чи перебував пішохід у стані алкогольного сп'яніння.

Також є інші постраждалі з травмами. Згідно заяв свідків події, Полічсмени перевищували швидкість, а проблискові маячки увімкнули лише після ДТП.

Відкрите кримінальне проваждення.

Платинова Буковина, Чернівці

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