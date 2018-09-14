



Можливості Електронного кабінета платника податків - 17.09.2018 09:50

З метою забезпечення належного сервісного обслуговування платників податків, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14.07.2017 №637 «Про затвердження Порядку функціонування Електронного кабінету», Державною фіскальною службою України на базі «Електронного кабінету платника» запроваджено інформаційно-телекомунікаційну систему «Електронний кабінет», за допомогою якого платники податків можуть вести документообіг та сплачувати податки онлайн, не відвідуючи Центри обслуговування платників, що значно економить час та надає можливість уникнути черги.

Офіційна сторінка Електронного кабiнету - https://cabinet.sfs.gov.ua.

За цим посиланням користувачі Електронного кабiнету отримують доступ до порталу, робота з яким здійснюється через мережу Internet та не вимагає використання чи встановлення будь-якого додаткового програмного забезпечення.

Електронний кабiнет складається із двох функціональних частин:

1. відкрита (загальнодоступна),

2. приватна (особистий кабінет).

Користуватись послугами відкритої частини Електронного кабiнету можна без ідентифікації особи. Через відкриту частину електронного кабiнету користувачам доступні такі можливості:

1. доступ до інформації з публічних реєстрів:

дані про взяття на облік платників;

реєстр страхувальників;

дані реєстру платників ПДВ;

реєстр платників єдиного податку;

інформація про РРО;

інформація про книги ОРО;

дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального;

реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами

2. інформація про граничні терміни сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та подання звітності (податковий календар)

3. перегляд та друк бланків податкової звітності

4. заповнення декларації про майновий стан і доходи для громадян

5. контакти та адреси діючих центрів обслуговування платників

У приватній частині Електронного кабiнету в залежності від типу платника (юридична особа, фізична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, громадянин, посадова особа державного органу тощо)Електронний кабiнет надає доступ до наступних сервісів:

1. персоніфікований податковий календар,

2. перегляд облікових даних платника,

3. подання звітності в електронному вигляді до органів ДФС, пенсійного фонду та статистики,

4. перегляд та друк раніше поданої звітності,

5. перегляд вхідних/вихідних документів,

6. листування з органами ДФС,

7. подання заяв, запитів для отримання інформації ,

8. інформація про стан розрахунків з бюджетом,

9. реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування до них у Єдиному реєстрі податкових накладних ,

10. інформація з Єдиного реєстру податкових накладних ,

11. інформація з реєстрів операцій та транзакцій в системі Електронного адміністрування ПДВ ,

12. інформація з реєстрів операцій та транзакцій в системі Електронного адміністрування реалізації пального .

Звертаємо окрему увагу на можливість для платників ПДВ скористатися новими сервісами в «Електронному кабінеті» під час реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування (далі – ПН/РК).

Так, зокрема:

- є можливість подати письмові пояснення та копії документів до декількох ПН/РК, якщо вони складені на одного отримувача за одним і тим самим договором або якщо в таких ПН відображені однотипні операції. Однотипними операціями є операції з однаковими кодами товарів згідно з УКТ ЗЕД або кодами послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг;

- для уникнення помилок при складанні РК до ПН платники можуть скористатися сервісом, який дозволяє переглянути повну інформацію щодо ПН з урахуванням всіх зареєстрованих до неї РК.

- можна здійснити перегляд розрахункових показників навантаження та суми ПДВ, зазначені платником ПДВ в ПН/РК, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному (податковому) періоді;

- платники мають змогу скористатися Реєстром податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена. Він розміщений у відкритій частині Електронного кабінету. За допомогою цього сервісу платники мають можливість в он-лайн режимі переглядати інформацію щодо розгляду та статусу зупинених документів.

Доступ до інформації надано у приватній частині Електронного кабінету у розділі «ЄРПН». За заданими параметрами пошуку ПН відображається остаточний розрахунок з урахуванням всіх наступних зареєстрованих до неї РК;

Пошук інформації в Реєстрі здійснюється за такими фільтрами: «Індивідуальний податковий номер», «Номер ПН/РК», «Дата складання ПН/РК».

Робота у приватній частині здійснюється з використанням електронного цифрового підпису, що сертифікований у будь-якому Акредитованому центрі сертифікації ключів, зокрема, безкоштовно в АЦСК Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (http://acskidd.gov.ua/).

Чернівецька ОДПІ запрошує платників податків, громадян активніше користуватись електронними сервісами, адже це зручно, швидко та значно економить час.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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