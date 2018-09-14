За дві доби на Буковині вилучили зброю та коктейлі Молотова

- 17.09.2018 09:24
За дві доби на Буковині вилучили зброю та коктейлі Молотова

Пістолет «ZORAKI», два «Коктейлі Молотова», обріз мисливської рушниці, два багнет-ножі та більше п’яти десятків набоїв різного калібру вилучили поліцейські Чернівецької області у буковинців.

Працівники відділів та відділень поліції регіону в ході проведення оперативних заходів під умовною назвою «Зброя та вибухівка» провели ряд обшуків у помешканнях жителів області. Зокрема у квартирі 43-річного чернівчанина поліцейські вилучили пістолет марки «ZORAKI» без відповідних документів, а у 30-річного жителя Садгірського району задокументували зберігання двох багнет-ножів, чотирьох набоїв та двох склянних пляшок з паливно-мастильними матеріалами облаштованими фітилем.

Крім цього оперативники підрозділів поліції під час відпрацювання території обслуговування зупинили трьох підозрілих чоловіків. Правоохоронці провели поверхневу перевірку та вилучили у 39-річного жителя Вижницького району обріз мисливської гладкоствольної рушниці, номерні знаки на якому знищені механічним способом. Натомість 48-річний житель Сторожинця та 32-річний новосельчанин гуляли вулицями з кишенями наповненими патронами. Поліцейські вилучили у чоловіків 46 набоїв різного калібру.

Все вилучене правоохоронці направили в Чернівецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр для проведення експертиз.

За всіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження, передбачені статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: вилучення зброї буковина, незаконне зберігання зброї та боєприпасів буковина

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