



В людському організмі є бактерія - генератор електроенергії - 14.09.2018 16:08

В кишківнику людини містяться бактерії Listeria monocytogenes, особливістю яких є можливість генерувати електрику. Дані бактерії допомагають переносити через клітинну систему електрони за допомогою молекул флавіну. Про це розповідається в дослідженні, проведеному вченики з університету Берклі, Каліфорнія.

В журналі Nature були опубліковані результати проведеного експерименту. Було встановлено, що деякі постійні "жителі" природньої мікрофлори людини - певні бактерії - можуть продукувати електроенергію. Так звані "електрогенні" бактерії здатні жити не лише в людському організмі. Деякі види таких бактерій раніше виявлялись на дні озер, як зазначає автор дослідження мікробіолог Деніел Портной. Проте подібні бактерії вперше було виявлено в організмі людини.

Команда вчених під керівництвом Портноя виростила в лабораторних умовах штам Listeria monocytogenes, що присутні в організмі людини. При активному розмноженні ці бактерії можуть спричинити листеріоз. Дане захворювання відноситься до харчових і становить велику безпеку для осіб з ослабленим імунітетом, для вагітних жінок (через небезпеку викиднів), для новонароджених малюків та людей похилого віку, про що свідчать дані Центру з контролю та профілактики захворювань.

Вирощені в лабораторії бактерії було поміщено в електрохімічну камеру. Після вчені побачили, що дані бактерії спроможні генерувати електричну енергію.

Платинова Буковина

Всі новини