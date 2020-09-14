Україна отримає 1 млрд євро від Євросоюзу

- 14.09.2018 15:31
Україна отримає 1 млрд євро від Євросоюзу

Чинності набуло рішення про виділення Україні кредиту від Європейського Союзу в розмірі 1 мільярд євро. Такою новиною поділився голова українського уряду Володимир Гройсман на своїй сторінці у Тwitter.

В підготовленому Меморандумі відображені умови для отримання цих коштів, і ця подія, за словами прем'єра, демонструє впевнений курс України на євроінтеграцію.

Гройсман також зазначив, що Україна є і буде надійним партнером для ЄС та інших країн, і таку позицію демонструє президент України, український уряд та парламент.

Меморандум та Кредитну угоду для отримання Україною макрофінансової допомоги в розмірі 1 мільярд євро від ЄС було підписано за участі президента України Петра Порошенка, голови уряду України Володимира Гройсмана, голови правління Нацбанку Якова Смолія, виконувача обов'язків голови Мінфіну Оксани Маркарової, а також віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: макрофінансова допомога єс для україни, 1 мільярд євро для україни від єс

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