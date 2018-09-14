Чернівчан запрошують на безкоштовні екскурсії до Дня туризму

- 14.09.2018 14:38
Чернівчан запрошують на безкоштовні екскурсії до Дня туризму

Всесвітній день туризму відзначається щороку 27 вересня. В Чернівцях з нагоди цього свята відбудуться різноманітні туристичні заходи, до яких можуть залучитись гості та жителі міста. Власне, бажаючим пропонуються безкоштовні тематичні екскурсії.

Екскурсії будуть відбуватись на різноманітних локаціях Чернівців, пов'язані з літературною, діловою. музичною тематикою. Загалом протягом вересня-жовтня має відбутись шість екскурсій різної направленності, які будуть проводитись для максимальної зручності у вихідні дні, тобто, долучитись до цікавого дозвілля зможе більшість.

Окрім того, традиційні щотижневі екскурсії, які проводяться в Чернівцях по неділях, також відбуватимуться, як завжди. Збір бажаючих можливий у неділю, о 11:45 біля міської ратуші.

Одже, пропонуєм ознайомитись з переліком безкоштовних тематичних екскурсій в Чернівцях, що проводитимуться цієї осені до Міжнародного дня туризму:

22 вересня об 11:00 - збір на екскурсію "Літературні Чернівці". Учасників очікують біля міської ратуші.

23 вересня о 16:00 - збір біля Єврейської синагоги в Садгорі на екскурсію "Таємниці Садгори".

29 вересня об 11:00 - збір біля міської ратуші на екскурсію "Музичні Чернівці".

30 вересня о 16:00 - збір біля ратуші на екскурсію "Бізнесові Чернівці".

6 жовтня об 11:00 - збір біля ратуші на екскурсію "Дворики Чернівців".

7 жовтня о 16:00 - збір біля міської ратуші на екскурсію "Старі двері та брами Чернівців".

Платинова Буковина, Чернівці

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