



Під прицілом НАБУ опинився Антон Геращенко - 14.09.2018 13:40

Розслідування фактів незаконного збагачення серед українських високопосадовців продовжує набирати обертів. Цього разу увагу в Національному анттикорупційному бюро вирішили звернути на народного депутата Антона Геращенка.

6 вересня 2018 року було зареєстроване відповідне кримінальне провадження.Згідно з повідомленням НАБУ, детективи бюро володіють фактами порушень, що трактуються як незаконне збагачення, згідно з частиною 34 статті 368-2 Кримінального кодексу України. До даного рішення НАБУ прийшли після рішення суду за результатами журналістського розслідування. Досудове розслідування стартувало, оскільки в Антона Геращенка було виявлено елітне житло у столиці, придбане нібито за кошти його тестя.

Народному депутату поки не оголошували про підозу. У той самий час підозру напередодні оголосили міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну, якого підозрюють у вчинення правопорушення за статтею про незаконне збагачення.

Нагадаємо, що відповідні підозри також були висунуті по відношенню до заступника голови Служби безпеки України Павла Демчини. Провадження за цією ж статтею суд постановив відкрити також у відношенні до очільника Мінюсту Павла Петренка.

Платинова Буковина

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