



Поліція встановлює обставини ДТП на Хотинщині - 14.09.2018 12:49

Поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій травмувалася одна людина.

Ввечері 13-го вересня в селі Колінківці Хотинського району сталася ДТП. 46-річний місцевий житель керуючи автомобілем «PEUGEOT» не вибрав безпечної швидкості руху та зіткнувся із причепом, який буксирував трактор «ФОТОН». 38-річний водій технічного транспорту рухався в попутному напрямку автівки.

Внаслідок аварії водія легковика з тілесними ушкодженнями та алкогольною інтоксикацією госпіталізовано до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги.

Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії та встановлюють всі обставини автопригоди.

Поліція закликає водіїв не нехтувати правилами дорожнього руху, які однакові для всіх. Не поповнюйте сумну статистику ДТП та пам’ятайте про відповідальність за життя та здоров’я всіх учасників руху.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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