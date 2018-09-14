



В школі Дніпра масове отруєння - школу закрито на карантин - 14.09.2018 11:36

З підозрою на гостру кишкову інфекцію в Дніпрі були госпіталізовані в четвер, 13 вересня, 18 учнів школи №62.

У зв'язку з даною подією школу було вирішено закрити на карантин, який діятиме до 21 вересня з причини масового отруєння школярів.

Що саме послужило причиною отруєння, спеціалісти мають визначити та встановити протягом дії карантину, поки школа буде зачинена. Постраждалих дітей було госпіталізовано з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція до інфікцейних відділень різних лікарень Дніпра. Їх стан оцінюється медиками як середньої тяжкості.

За фактом порушення санітарних норм у школі поліція вже відкрила кримінальне провадження. Також у школі зараз працюють експерти санітарної епідеміологічної служби.

Платинова Буковина, Чернівці

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