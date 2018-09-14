Затримання порушників біля СІЗО в центрі Чернівців

- 14.09.2018 10:32
Затримання порушників біля СІЗО в центрі Чернівців

Напередодні, 13 вересня, в Чернівцях неподалік від слідчого ізолітору, що в районі Соборної площі, відбулось затримання людей за участі озброєних працівників загону спецпризначення КОРД.

Було затримано п'ятьох осіб, в одного з них під час затримання було розбите лице.

Працівники КОРДу відмовились коментувати ситуацію, що склалась, та порекомендували звернутися за офіційним коментарем до Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.

Трохи згодом стало відомо, що в центрі міста відбулсь затримання кримінальних елементів, що мали зустріч з вязніми у СІЗО. Затримання відбувалось буквально на очах у перехожих. Порушників спецпризначенці витягнули з позашляховика, на якому ті прибули. Порушників вклали на землю лицем долі, потім закували у наручники. У затриманих при собі були виявлені сумки з незаконними речами, які мали бути передані до СІЗО під виглядом випічки.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: затримання в центрі чернівців 13 09 2018, корд чернівці

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