Затримання порушників біля СІЗО в центрі Чернівців- 14.09.2018 10:32
Напередодні, 13 вересня, в Чернівцях неподалік від слідчого ізолітору, що в районі Соборної площі, відбулось затримання людей за участі озброєних працівників загону спецпризначення КОРД.
Було затримано п'ятьох осіб, в одного з них під час затримання було розбите лице.
Працівники КОРДу відмовились коментувати ситуацію, що склалась, та порекомендували звернутися за офіційним коментарем до Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.
Трохи згодом стало відомо, що в центрі міста відбулсь затримання кримінальних елементів, що мали зустріч з вязніми у СІЗО. Затримання відбувалось буквально на очах у перехожих. Порушників спецпризначенці витягнули з позашляховика, на якому ті прибули. Порушників вклали на землю лицем долі, потім закували у наручники. У затриманих при собі були виявлені сумки з незаконними речами, які мали бути передані до СІЗО під виглядом випічки.
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