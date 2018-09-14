



Електронні постанови про адмінпорушення почали пиписувати в Чернівцях - 14.09.2018 10:13

Ця система притягнення громадян до адміністративної відповідальності на місці скоєння правопорушення досить ефективна та сучасна. В першу чергу застосування електронних постанов дає змогу скоротити час оформлення матеріалів правопорушення, а також збільшити оперативність та своєчасність реагування на звернення громадян.

Поліцейські сектору реагування патрульної поліції Сторожинецького відділу поліції вже складають постанови про адміністративні правопорушення в електронному вигляді. Заповнення такого протоколу забирає п’ять-сім хвилин часу. Це втричі швидше, аніж писати від руки. Електронні пристрої поліцейські отримали за підтримки співфінансування місцевих органів самоврядування. Про це розповіла заступник начальника Сторожинецького ВП Євгенія Галіщук:

«В рамках співпраці поліції та громади ми перейшли на більш спрощену систему оформлення адміністративного правопорушення на місці порушення правил дорожнього руху, а саме перейшли на використання термопринтерів. Тобто інспектор на місці за допомогою термопринтера може винести електронну постанову, для чого використовує ресурси робочого планшету, який є у нього в службовому автомобілі. В нього є можливість одразу підтягувати з бази інформацію про правопорушника, про повторність вчинення ним правопорушень, також автоматично підтягується фабула його правопорушення.»

Ще один «плюс» – у темну пору доби або ж дощову погоду з папірцями тягатися важко. У таких випадках електронна постанова стовідсотково зручніша. Як виявилося, зручніше так і самим водіям. Мовляв, папірець можна згубити, а ось така постанова нікуди не дінеться. Та, окрім того, що порушення фіксується у електронний спосіб, з пустими руками порушник додому не йде. Постанова таки друкується, щоправда не у звичайному вигляді, а у форматі чека. Також поліцейські забезпечені терміналами, які дають змогу правопорушнику оплатити штраф за допомогою банківської картки на місці.

«Голови ОТГ беззаперечно і швидко ідуть на допомогу та роблять можливим використання в нашій роботі такої більш новітньої техніки» - зазначила Євгенія Олександрівна.

Голова Великокучурівської об’єднаної територіальної громади Василь Тодеренчук розказав про постійну взаємну роботу з поліцією:

«Співпраця з поліцією завжди велася і завжди ведеться тому, що безпека нашої громади і громадян це перш за все. На сесії була прийнята програма «Співпраці з поліцією». Також ми закупили термопринтери для поліції, для того, щоб громадяни могли економити всій час, та якщо вже є правопорушення одразу могли розрахуватися на місці. Наша співпраця є чесна, прозора і відверта. Ми надалі будемо працювати і планувати, щоб безпека і взаємодія з поліцією надалі продовжувалась.»

На сьогоднішній день завдяки тісній співпраці із громадою поліція має можливість швидко, якісно, а головне своєчасно реагувати на повідомлення громадян.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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