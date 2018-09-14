



Скоро стане відоме ім'я першого космічного туриста SpaceX - 14.09.2018 09:40

В SpaceX вже обрали космічного туриста, який здійснить політ навколомісячною орбітою на кораблі Big Falcon Rocket. Повідомлення про це було опубліковане у Twitter компанії Ілона Маска.

В SpaceX обіцяють озвучити ім'я першого космічного туриста, а також причини, чому було обрано саме його. З цією особою, як наразі відомо, уже був підписаний відповідний контракт. В SpaceX відзначили, що даний крок є вкрай важливим для подальшого розвитку космічних подорожей та туризму.

Поки що невідомо, на яку дату запланований цей політ. Згідно попередніх даних, ранеіше в SpaceX планували здійснити політ орбітою навколо місяця із двома пасажирами вде в кінці 2018 року.

Окрім того, у SpaceX підкреслили, то усього 24 людини у всій історії літали до Місяця. Після останньої міссії Apollo, що відбулась у 1972 році, до Місяця більше ніхто не направлявся.

Повідомляється, що космічний туризм від SpaceX буде здійснюватись з використанням корабля Dragon.

Платинова Буковина

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