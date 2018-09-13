Чернівецькі маршрутки подорожчають з початку 2019 року- 14.09.2018 09:25
Тариф на проїзд в чернівецьких маршрутках може збільшитись з початку 2019 року. Наразі вартість проїзду в маршрутках складає 5 гривень.
Таку інформацію озвучив член виконкому Чернівеьцкої міськради Олександр Ковтун. Він відзначив, що перевізники вже почали надавати інформацію з економічним обгрунтуванням нових тарифів.
Не варто також виключати, що на різних маршрутах може бути встановлений інакший тариф.
В Чернівцях, нагадаємо, плату за проїзд в міських маршрутках було збільшено до 5 гривень, починаючи з 1 вересня. Вісім членів виконавчого комітету міськради підтримали таке рішення.
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