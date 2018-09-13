



Чернівецькі маршрутки подорожчають з початку 2019 року - 14.09.2018 09:25

Тариф на проїзд в чернівецьких маршрутках може збільшитись з початку 2019 року. Наразі вартість проїзду в маршрутках складає 5 гривень.

Таку інформацію озвучив член виконкому Чернівеьцкої міськради Олександр Ковтун. Він відзначив, що перевізники вже почали надавати інформацію з економічним обгрунтуванням нових тарифів.

Не варто також виключати, що на різних маршрутах може бути встановлений інакший тариф.

В Чернівцях, нагадаємо, плату за проїзд в міських маршрутках було збільшено до 5 гривень, починаючи з 1 вересня. Вісім членів виконавчого комітету міськради підтримали таке рішення.

Платинова Буковина, Чернівці

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