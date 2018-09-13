Поліція Буковини привітала прикордонників з врученням колективної відзнаки- 14.09.2018 09:11
Урочисті заходи з нагоди вручення іменної стрічки до бойового прапору відбулися 13-го вересня за участі Голови Держприкордонслужби, органів влади та місцевого самоврядування, керівників силових структур краю й особового складу загону.
Відповідно до указів Президента України Петра Порошенка, лише чотири прикордонних загони країни отримали іменні стрічки до своїх бойових прапорів. Такої честі удостоєно й буковинських прикордонників. Зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, Чернівецькому прикордонному загону присвоєно почесне найменування «імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича».
Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять загиблих воїнів і поклали квіти до Стели прикордонникам усіх поколінь.
Після завершення урочистих заходів начальник ГУНП в Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв обговорив з Головою Державної прикордонної служби Петром Цигикалом питання співпраці між обома відомствами.
«Наразі між поліцейськими та прикордонниками існує досить тісна і плідна співпраця», – наголосив Анатолій Дмитрієв. – «Безперечно, позитивний результат дають і наші спільні патрулювання, і спільні спецоперації. Сподіваюся, подальша наша взаємодія буде не менш ефективною».
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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