Поліція Буковини привітала прикордонників з врученням колективної відзнаки

- 14.09.2018 09:11
Поліція Буковини привітала прикордонників з врученням колективної відзнаки

Урочисті заходи з нагоди вручення іменної стрічки до бойового прапору відбулися 13-го вересня за участі Голови Держприкордонслужби, органів влади та місцевого самоврядування, керівників силових структур краю й особового складу загону.

Відповідно до указів Президента України Петра Порошенка, лише чотири прикордонних загони країни отримали іменні стрічки до своїх бойових прапорів. Такої честі удостоєно й буковинських прикордонників. Зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, Чернівецькому прикордонному загону присвоєно почесне найменування «імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича».

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять загиблих воїнів і поклали квіти до Стели прикордонникам усіх поколінь.

 

Після завершення урочистих заходів начальник ГУНП в Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв обговорив з Головою Державної прикордонної служби Петром Цигикалом питання співпраці між обома відомствами.

«Наразі між поліцейськими та прикордонниками існує досить тісна і плідна співпраця», – наголосив Анатолій Дмитрієв. – «Безперечно, позитивний результат дають і наші спільні патрулювання, і спільні спецоперації. Сподіваюся, подальша наша взаємодія буде не менш ефективною».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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