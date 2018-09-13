



На суд у справі Білика свідків викликатимуть примусово - 13.09.2018 16:53

Згідно з повідомленям громадянської мережі Опора у Facebook, на засідання у справі про підкуп виборців стосовно депутата міськради Чернівців Ростислава Білика 12 та 13 вересня в Шевченківський районний суд міста Чернівці з'явився лише один свідок з вісімнадцяти.

Через це на наступні засідання за рішенням суду свідків доставлятимуть у примусовому порядку.

Повідомляється, що мало місце клопотання через неявку інших свідків у даній справі. Суд прийняв рішення згідно Кримінального процесуального кодексу України про привід свідків. Їх супроводжуватимуть до суду примусово на судове засідання в зазначений в ухвалі час.

Вже відомо, коли відбуватимуться наступні засідання у справі білика. На 28 вересня засідання заплановане на 10:00, також відбудеться засідання о 14:00 4 жовтня та в той же час 9 жовтня. Суддя Семенко зазначив, що у випадку, якщо до 17 жовтня відносно Білика не буде прийняте рішення, йтиметься про призначення нового судді та початок нових слухань.

Платинова Буковина, Чернівці

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