



В Києві розпочинається щорічний економічний форум YES - 13.09.2018 16:16

Щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії YES розпочинається сьогодні, 13 вересня, у Києві. Дана зустріч триватиме три дні - з 13 по 15 вересня.

Відкриття планується в Мистецькому арсеналі ввечері. Під час відкриття виступатимуть колишній президент Польщі та голова наглядової ради YES Олександр Кваснєвський, засновник YES Віктор Пінчук, мер Києва Віталій Кличко.

В зустрічі Ялтинської європейської стратегії участь братимуть понад 600 провідних політиків, бізнесменів та дипломатів, громадських активістів та експертів з 28 країн світу.

В організаційному комітеті економічного форуму зазначають, що на заходах будуть обговорювати основні виклики для майбутнього покоління, а також стратегії для розвитку майбутнього України, Європи та інших країн світу.

Перший пленарний день YES відбудеться за участі віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса та президента Естонії Керсті Кальюлайд.

Платинова Буковина

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