На Землі очікується магнітна буря

- 13.09.2018 16:00
На Землі очікується магнітна буря

На сонячній короні декілька днів тому виник отвір, через що в сторону нашої планети відбувся викид сонячної речовини. Це означає, що за декілька днів на Землю чекає потужна магнітна буря.

Для періоду мінімальної сонячної активності такі явища, як корональні дірки, є досить рідкими. Йдеться про темніші ділянки в короні Сонця, гнад полюсами зірки, де магнітне поле більш відкрите і дозволяє сонячному вітру легше проходити через них. Так,7-8 вересня такі отвори було повернуто в бік Землі, що означає збурення геомагнітної оболонки нашої планети найближчим часом.

В Національному управління океанічних та атмосферних досліджень США повідомляютьщо дана буря матиме класифікацю G2, тобто отримає другий ступінь з п'яти можливих. швидкість потоку сонячної плазми, що несеться у бік Землі, сягає декількох сотень кілометрів на секунду.

Магнітна буря, що наближається, може вплинути на роботу супутникових систем та деяких космічних апаратів. також магнітні бурі такого плану стають причиною півнячного сяйва. Побачити такі сяйва можна жителям територій, наближених до полюсів, у високих географічних широтах.

Відзначимо, що у 1859 сталась найпотужніша магнітна буря за всю історію спостережень. Тоді північні сяйва можна було спостерігати навіть в Італії, Мексиці та на Кубі. Дуже яскравим сяйво було на Скелястих горах, що навіть розбудило місцевих золотошукачів, адже вони вирішили, що так світло може бути лише вранці.

Платинова Буковина

Ключові слова: магнітні бурі вересень 2018, геомагнітні бурі, сонячні бурі

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