



Суд у справі усунення Каспрука перенесли на 10 днів - 13.09.2018 14:40

За словами Олексія Каспрука, якого було усунуто від виконання обов'язків мера Чернівців, вважає, що судову справу щодо його поновлення на посаді будуть умисно затягувати. Про це екс-мер заявив на прес-конференції.

Каспрук зазначив, що поштою до нього надійшла ухвала суду з повідомленням про те, що перше судове засідання в даній справі відкладене на 10 днів.

Також він вважає, що для представлення сторони мерії у суді буде призначений приватний адвокат, послуги якого в неформально будуть оплачені Василем Проданом, секретарем міськради. Формально, як зазначив Каспрук, адвокатські послуги надаватимуться відповідно угоди - безкоштовно або за символічну ціну в одну гривню.

Нагадаємо, мера Каспрука було усунено від виконання обов'язків очільника міста 26 липня. Дане рішення підтримали 29 депутатів Чернівецької міської ради. Наразі секретар міськради Василь Продантимчасово виконує обов'язки міського голови. Рішення про своє усунення Олексій Каспрук вважає незаконним, та подав відповідний позов до суду. Перше засідання суду було призначене на 14 вересня 2018 року. Тепер повідомляється про відтермінування засідання через конфлікт інтересів, виявлений в міській раді.

Платинова Буковина, Чернівці

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