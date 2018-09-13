



Коли очікувати перший магазин IKEA в Україні - 13.09.2018 14:05

Президент України Петро Порошенко провів зустріч зі Стефаном Вановербеке, головним виконавчим директором IKEA Південно-Східна Європа. Зустріч стосувалась майбутнього відкриття магазинів IKEA в Україні. Як зазначив Порошенко на своїй торінці у Facebook, поява IKEA в Україні - це гарний знак для інших закордонних компаній та великих світових брендів.

Для компанії IKEA принциповою є позиція відсутності корупції, через що за часів президентства Януковича навіть і не йшлося до виходу компанії на ураїнський ринок.

Перший магазин в Україні з'явиться в Києві в форматі city-store в торговому центрі на Либідьській. На появу магазину варто очікувати до кінця 2019 року. Зал для продукції буде відносно невеликим, у той час як для IKEA характерними є просторі торгові центри лише для власної продукції, що здебільшого розташовуються на околицях міста або навіть за його межами. Проте магазини IKEA в форматі city-store існують також в Мадриді та Стокгольмі, починаючи х 2017 року. Самим лише продажем товарів в магазині українці навряд обмежаться, адже планується можливість замовлення товарів за каталогом, з можливістю доставки товарів додому або до офісу. Доречі, компанія вже підшукує працівників для нового магазину в Києві.

Довідково: компанія IKEA з 2008 року носить звання найбільшого в світі продавця меблів. Назва компанії являє собою акронім (абревіатуру з перших літер інших слів) - це ім'я засновника компанії - Інґвар Кампрад, назва сімейної ферми Кампрада - Елмтарід, а також найближчого звідси населеного пункту Агуннарід.

Платинова Буковина

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