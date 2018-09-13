



На Буковині чоловіка вбили у власному гаражі - 13.09.2018 13:07

Жителька Вижницького району Чернівецької області 12 вересня близько опівдня звернулась до поліції. Жінка зазначила, що її родич, мешканець Глибоччини, не виходить на зв'язок протягом декількох останніх днів.

За вказаною жінкою адресою оперативно виїхали працівники Глибоцького відділення поліції. Був проведений огляд господарства за місцем проживання 54-річного чоловіка, і тіло мертвого буковинця було виявлено в його власному гаражі. Поліцейські також побачили чисельні тілесні ушкодження, а також рану голови. Окрім того, був оглянутий будинок, де обстановка також була порушена.

За даною справою були розпочаті кримінальні провадженння.

На місці події наразі відбуваються першочергові слідчі дії. Правоохоронці складають перелік майна, яке було викрадене, а також працюють над встановленням осіб, причетних до скоєння даного злочину.

Платинова Буковина, Чернівці

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