Франківчанка на Буковині з непогашеною судимістю продовжувала красти

- 13.09.2018 12:14
Франківчанка на Буковині з непогашеною судимістю продовжувала красти

Маючи непогашену судимість і фігуруючи у справі по крадіжці, уродженка Прикарпаття не припинила своєї злочинної діяльності. Працівники Садгірського відділення поліції затримали злодійку після чергової крадіжки на одному з чернівецьких ринків.

В обід 9-го вересня з повідомленням про крадіжку до поліції звернулася жінка-підприємець з Чернівців. Заявниця повідомила, що невідома особа викрала з контейнеру на ринку жіночі джинсові брюки. Гарячим слідом оперативники встановили та затримали злодія – 37-річну уродженку Івано-Франківської області, котра нині мешкає на Буковині у Заставнівському районі.

 

Зловмисниця добре відома поліції по раніше скоєних корисливих злочинах. Жінка вже була неодноразово судима і в період не знятої та не погашеної судимості продовжувала красти чуже майно й гроші. Починаючи з січня поточного року злодійка вчинила декілька крадіжок на ринку у Чернівцях.

Затриманій вже оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють підозрювану на причетність до інших аналогічних злочинів на території Чернівецької області.

Зважаючи на те, що крадійка не робить належних висновків і продовжує протиправну діяльність, слідчі Садгірського відділення поліції направили до суду клопотання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Взявши до уваги позицію слідства, Садгірський районний суд міста Чернівці призначив жінці 60 днів арешту.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: поліція садгора, чернівці крадіжки

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