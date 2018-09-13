В Чернівцях запроваджено маршрут №5а- 13.09.2018 11:18
Новий автобусний маршрут - №5А - почав курсувати в Чернівцях з понеділка 10 вересня. Повідомляється, що новий маршрут сполучатиме спальний район міста, що на вулиці Воробкевича, з центральною частиною Чернівців.
Саме рух по Воробкевича і відрізняє новий маршрут від звичного №5.
За словами Володимира Сердюка, наразі маршрутка №5а буде рухатись в тестовому режимі. В постійну транспортну сітку Чернівців нова маршрутка впишеться лише тоді, коли буде підтвержена її доцільність. Даний варіант обговорювався досить довго, і лишається наразі оцінити ефективність нового маршруту.
Відзначимо, що раніше чернівчани просили про запровадження нового маршруту з вулиці Воробкевича через сервіс електронних петицій. Пропозицію було розглянуто, оскільк онлайн-петиція набрала 260 голосів чернівчан.
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