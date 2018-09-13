НАБУ озвучила звинувачення на адресу міністра Омеляна

- 13.09.2018 11:03
НАБУ озвучила звинувачення на адресу міністра Омеляна

Детективи Національного антикорупційноо бюро України повідомили міністру інфраструктури Володимиру Омеляну про підозру в незаконному збагаченні, а також у відсутності в декларації певної інформації про доходи та майно.

Йдеться про злочини, передбачені частиною 3 статті 368-2 та 366-1 Кримінального кодексу України.

Так, було проведено слідство, в результаті якого вдалось встановити наступне. З 2000 року по даний момент Омелян перебуває на державній службі, і з 1 січня 2000 року по 26 квітня 2018 року він отримав 2,17 мільйонів гривень офіційного доходу. Детективи НАБУ встановили неспівпадіння, оскільки за менший період - з 2008 по 26 квітня 2015 року - чиновник мав витрати на рівні щонайменше 3,45 мільйонів гривень.

Різноманітна інформація що компрометує міністра Омеляна, час від часу з'являється в українських медіа. Власне, одна з таких новин - народження третьої дитини, що відбулось на території США. Це вже друга дитина посадовця, що отримала громадянство США. Водночас, Омелян наголосив, що дружина не планувала народжувати в Штатах, і це сталось випадково, оскільки жінка захворіла під час перебування в Америці. Також Омелян наголосив, що послугами пологового в США вдалось скористатись безкоштовно завдяки місцевим законам.

Платинова Буковина

Ключові слова: омелян корупція, оменян набу

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Києві розпочинається щорічний економічний форум YES Щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії YES розпочинається сьогодні, 13 вересня, у Києві
- 13.09.2018 16:16
На Землі очікується магнітна буря На сонячній короні декілька днів тому виник отвір, через що в сторону нашої планети відбувся викид сонячної речовини
- 13.09.2018 16:00
Суд у справі усунення Каспрука перенесли на 10 днів За словами Олексія Каспрука, якого було усунуто від виконання обов'язків мера Чернівців, вважає...
- 13.09.2018 14:40
Коли очікувати перший магазин IKEA в Україні Президент України Петро Порошенко провів зустріч зі Стефаном Вановербеке, головним виконавчим директором
- 13.09.2018 14:05
В нічній аварії в Чернівцях загинув пасажир іномарки Поліція встановлює причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди
- 13.09.2018 13:22
На Буковині чоловіка вбили у власному гаражі Жителька Вижницького району Чернівецької області 12 вересня близько опівдня звернулась до поліції
- 13.09.2018 13:07
Франківчанка на Буковині з непогашеною судимістю продовжувала красти Маючи непогашену судимість і фігуруючи у справі по крадіжці, уродженка Прикарпаття
- 13.09.2018 12:14
Дітей без щеплень не допускатимуть у школи та садочки Спільний наказ підписали Міністерство освіти та науки разом з Міністерством охорони здоров'я України
- 13.09.2018 11:51
В Чернівцях запроваджено маршрут №5а Новий автобусний маршрут - №5А - почав курсувати в Чернівцях з понеділка 10 вересня
- 13.09.2018 11:18
Податки на нерухомість цього року перевищили на 54% минулорічні Упродовж восьми місяців цього року до бюджету Чернівців сплачено 12,9 млн грн податку на нерухоме майно
- 13.09.2018 10:07

Всі новини