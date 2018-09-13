



НАБУ озвучила звинувачення на адресу міністра Омеляна - 13.09.2018 11:03

Детективи Національного антикорупційноо бюро України повідомили міністру інфраструктури Володимиру Омеляну про підозру в незаконному збагаченні, а також у відсутності в декларації певної інформації про доходи та майно.

Йдеться про злочини, передбачені частиною 3 статті 368-2 та 366-1 Кримінального кодексу України.

Так, було проведено слідство, в результаті якого вдалось встановити наступне. З 2000 року по даний момент Омелян перебуває на державній службі, і з 1 січня 2000 року по 26 квітня 2018 року він отримав 2,17 мільйонів гривень офіційного доходу. Детективи НАБУ встановили неспівпадіння, оскільки за менший період - з 2008 по 26 квітня 2015 року - чиновник мав витрати на рівні щонайменше 3,45 мільйонів гривень.



Різноманітна інформація що компрометує міністра Омеляна, час від часу з'являється в українських медіа. Власне, одна з таких новин - народження третьої дитини, що відбулось на території США. Це вже друга дитина посадовця, що отримала громадянство США. Водночас, Омелян наголосив, що дружина не планувала народжувати в Штатах, і це сталось випадково, оскільки жінка захворіла під час перебування в Америці. Також Омелян наголосив, що послугами пологового в США вдалось скористатись безкоштовно завдяки місцевим законам.

Платинова Буковина

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