



В Чернівцях на Комарова збили жінку 13 09 2018 - 13.09.2018 09:40

Вранці у четер, 13 вересня, в Чернівцях сталась аварія - під колеса автівки потрапила жінка-пішоход.

Як повідомляють в патрульній поліції Чернівців, ДТП трапилась на вулиці Комарова на пішоходному переході. Жінку збила іномарка Opel.

Жінці надають необхідну медичну допомогу. Про інші обставини події поки що не відомо.

Поліція встановлює причини та обставини аварії.

Платинова Буковина, Чернівці

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