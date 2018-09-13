Apple представила нові смартфони - iPhone XS та iPhone XS Max

- 13.09.2018 09:20
Apple представила нові смартфони - iPhone XS та iPhone XS Max

 

Офіційна презентація новинок від Apple відбулась вчора ввечері в Каліфорнії. Традиційним для компанії було оновлення лінійки смартфонів - серед новинок ми побачили iPhone XS та iPhone XS Max, що за дизайном вийшли подібними до iPhone X.

У гаджетів немає кнопки "Додому", а для розпізнавання використовується технологія Face ID. Також вони будуть представлені в розмірах з 5,8 та 6,5-дюймовими екранами. Працювати смартфони мають вдвічі швидше за попередні моделі завдяки використанню спеціального чіпу. Окрім того, новинки отримають збільшений об'єм пам'яті - до 512 ГБ. 

Що стосується камери, то вона залишиться на попередніх параметрах - 7 Мп для фронтальної та 12 Мп для основної. Проте камера самостійно зможе позбавляти знімки червоних очей завдяки новому процесору. Окрім того, технологія смарт-HDR дозволить отримувати кращі зображення для лайв-фото та об'єднання знімків. Таким чином, зазначимо, що гарні фото з айфонів будуть виходити не через об'єктив, а через ретельно налагоджену роботу алгоритмів самого апарату.

Ще одна новина - використання двох сім-карт у смартфонах Apple. Проте, дві сім-карти будуть пітримувати лише смартфони для китайського ринку, для інших країн буде діяти так звана віртуальна сім-картка eSIM.

Окрім того, у порівнянні з iPhone X, iPhone XS триматиме на півгодини довше заряд батареї, а iPhone XS Max - на півтори години довше. Вартість новинки iPhone XS з 64 ГБ пам'яті склаже 999 доларів США, а iPhone XS Max з таким самим об'ємом пам'яті - 1099 доларів.

Платинова Буковина

Ключові слова: епл презентація 12 09 2018

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