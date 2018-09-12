Рейтинг країн з найтовстішими жителями - ВООЗ

- 12.09.2018 16:43
Рейтинг країн з найтовстішими жителями - ВООЗ

Нещодавно проведене Всесвітньою організацією хорони здоров'я дослідження дозволили скласти рейтинг країн Єврпопи з найстрункішими та найтовстішими жителями.

До рейтингу увійшли 53 європейські країни, а також колишні республіки Радянського Союзу, в тому числі й ті, що розташовані в Азії.

Було встановлено, що найбільш огрядними є жителі Туречини, Мальти та Великобританії. Показники "гладокості" склали 32,1%, 28,9 та 27,8% від загальної кількості населення. В Угорщині та Литві ці показники склали відповідно 26,4% та 26,3%.

В Таджикістані, Узбекистані та Киргизстані - найкращі показники, відповідно 14,2% та по 16,6% у двох останніх країн. Відсоток гладких людей в Боснії складаж 17,9%, 18,6% в Туркменістані та 18,9% - в Молдові.

Не кращими і не гіршими, згідно з даними цього рейтингу стали українці - кількість людей з надлишковою вагою в Україні склала 24,1%, що дозволило зайняти 38 місце рейтингу с початку, або ж 14 з кінця. Росія посіла 32 місце з трохи кращим показником у 23,1%. Білорусь знаходиться на 40 місці з показником 24,5%.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: країни з найтовстішим населенням, всесвітня організація з охорони здоров'я

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