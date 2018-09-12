



Японія відмовляється підписувати мирний договір з РФ - 12.09.2018 15:30

Президент РФ Володимир Путін звернувся до прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе з пропозицією підписати до кінця поточного року мирну угоду між країнами.

Таку пропозицію Путін озвучив під час проведення Східного економічного форуму в рамках сесії питань та відповідей.

Російський президент відзначив, що без одних передумов сторони могли б підписати мірний договір. І це могло би вирішити безліч суперечливих моментів між Росією та Японією. Водночас, на таку пропозицію японський прем'єр жодним чином не відреагував.

Через деякий час після озвучення заяви спікер уряду Японії в Токіо заявив, що Японія досі наполягає на поверненні Півніних територій, а саме - чотирьох островів Курильської гряди, що могло би стати засадою для підписання угоди. Дані території, зазначимо, знаходятсья під контролем Росії з 1945 року.

На сьогоднішній день Токіо та Москва ще досі не підписали мирну угоду, що тала б формальним підтвердженням завершення Другої світової війни

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