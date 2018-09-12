



В Чернівцях відсвяткують річницю виконання Червоної рути - 12.09.2018 13:56

В Чернівцях до річниці виконання пісень "Червона рута" та "Водограй" 13 вересня відбудеться свято української пісні. Відзначимо, що саме цього дня відзначається 48 років з моменту першого виконання цих пісень Володимиром Івасюком. Ц пісні прозвучали в телевізійному ефірі.

Обласне свято української пісні відбудеться в Чернівцях на Театральній площі.

Як зазначила заступник начальника управління культури Чернівецької обласної держадміністрації Тетяна Шарагова, в святковому заході братимуть участь солісти Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка, а також учасники кращих вокальних гуртків Буковини.

Гості музиного свята також зможуть побачити цікавий флешмоб, який учасники підготували в якості сюрпризу. Відзначимо, що минулого року відбулось масове виконання пісні "Червона рута".

Платинова Буковина, Чернівці

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