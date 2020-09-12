



Російський суд виніс вирок Роману Сущенку - 12.09.2018 12:53

В Росії українському журналісту Роману Сущенку винесли остаточний вирок - 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

Скаргу захисту Сущенка розглядав Верховний суд РФ, який і виніс остаточне рішенні у середу, 12 вересня. Вирок було винесено по звинуваченню у шпигунстві.

Відзначимо, що була подана апеляція, яку повністю відхилили. останнє судове засідання відбувалось в закритому режимі, оскільки Сущенка звинувачували у зборі інформації про Збройні сили РФ, що складають державну таємницю.

Як заявив Сущенко, він не згоден з вироком, і не має наміру зупиняти боротьбу. Задля свого звільнення він планує звернутись зі скаргою до Європейського судуз прав людини.

Роман Сущенко був затриманий в Москві, де перебував у відпустці по особистих справах, 30 вересня 2016 року.

Платинова Буковина

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