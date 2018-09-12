В ДТП у Польщі загинула українка- 12.09.2018 12:20
В Польщі біля міста Томашів сталась дорожня аварія, в результаті якої загинула громадянка України - 19-річна дівчина.
Як повідомила спікер Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, також постраждало п'ятеро осіб, які наразі знаходяться на госпіталізації в лікарні.
Речниця МЗС висловила співчуття рідним загиблої та пстраждалим. Також Беца повідомила, що всю необхідну допомогу родинам постраждалих наразі надають консули.
Подія сталась біля міста Томашів у Польщі 11 вересня. Повідомляється, що на трасі зіштовхнулись два автомобілі з українською реєстрацією.
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