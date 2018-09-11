



На Азовському напрямку посилено військову присутність ЗСУ - 12.09.2018 10:54

Як повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Сергій Попко, угрупування українських військ у напрямку Азовського моря було посилено. Про це Попко написав на своїй сторінці у Facebook.

Дане рішення було прийняте Генеральним штабом Збройних сил України у відповідь на агресивну поведінку РФ в Азовському морі. Було вирішено псилити угрупування Збройних сил на Азовському напрямку, в тому числі і посилення Сухопутних військ.

Наразі повідомляється про забезпечення в регіоні повного контролю. Також надається підтримка діям корабельного угрупування, забезпечується надійна оборона морського узбережжя України.

За словами Попко, у вказаному регіоні організовано постійну присутність та контроль силами бригад територіальної оборони та загальновійськових бригад, артилерії, підрозділів ракетних військ а підрозділів авіації української армії.

Окрім того, особовий склад однієї з бригад, що виконує завдання на Азовському напрямку, отримали державні нагороди від командувача Сухопутними війсками ЗСУ.

Платинова Буковина

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