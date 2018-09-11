Віктор Балога очолить виборчий штаб Гриценка

- 12.09.2018 10:16
Віктор Балога очолить виборчий штаб Гриценка

Народний депутат України Віктор Балога очолить виборчий штаб голови партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, що балотуватиметься в президенти України під час виборів 31 березня 2019 року.

Зазначимо, що Балога за часів президентства Віктора Ющенка керував секретаріатом голови держави.

Згідно з інформацією ЗМІ, в команді Гриценка Балога не має жодної офіційної посади. однак, він виконуватиме керуючі функції. Зокрема, щому необхідно буде запустити по всій країні виборчий механізм. Віктор Балога останнім часом проводить активні перемовини в регіонах та проводить роботу з пошуків кандидатів на керівні позиції в місцевих штабах. Нардеп водночас спростовує дані заяви.

Окрім того, зазначається, що Гриценко залучив до своєї виборчої команди журналістку Христину Бондаренко та лідера "Європейської партії України" Миколу Катеринчука.

Про остаточне формування виборчого штабу Гриценка наразі поки що не йдеться.

Платинова Буковина

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