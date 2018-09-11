12 вересня - допит свідків у справі Білика

- 12.09.2018 09:20
12 вересня - допит свідків у справі Білика

Судове слухання у справі про підкуп виборців - щодо депутата Чернівецької міської ради Ростислава Білика - продовжиться у середу, 12 вересня. Нагадаємо, справа слухається у справі про порушеня, що мало місце на місцевих виборах у 2015 році.

В онлайн-системі "Судова влада України" позначено, що слухання розпочнеться у Шевченківському районному суді міста Чернівців о 14:00. Сьогодні планується заслухати свідків у даній справі.

Попередньо також мало місце засіданя, на яке з'явився лише один свідок з вісімнадцяти.

Нагадаємо, що восени 2015 рокі в Чернівцях, під час місцевих виборів був зафіксований масовий підкуп виборців, а саме - студентів. Вони голосували за кандидата в депутати міськради Чернівців Ростислава Білика, що висувався від партії "Рідне місто". Білику оголосили про підозру. Потім в його квартирі було проведено обшук. Через деякий час білик зник з території України, і стало відомо, що він переховується за кордоном. До Чернівців депутат повернувся в липні 2016 року. За його словами, проти нього було порушене кримінальне провадження, що є наслідком переслідування з боку народного депутата України Максима Бурбака.

Платинова Буковина, Чернівці

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