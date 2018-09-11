



Поліція Чернівців обсудила шляхи покращення роботи - 12.09.2018 09:03

Ефективне використання робочого часу й людського ресурсу, а також скорочення терміну прибуття на виклики громадян обговорили на оперативній нараді в Головному управлінні Нацполіції в Чернівецькій області.

Групи реагування патрульної поліції цілодобово забезпечують оперативне реагування на повідомлення про правопорушення та інші події. Щоб підвищити ефективність їх роботи, очільник поліції області Анатолій Дмитрієв ініціював проведення спеціальних навчань.

11-го вересня на базі обласного ГУНП відбулося заняття для керівників районних підрозділів поліції та їх заступників. Учасники навчання обговорили шляхи оптимізації та покращення роботи секторів і груп реагування патрульної поліції.

«Кожне звернення до поліції є важливим», – акцентував увагу присутніх Анатолій Дмитрієв. – «Якщо людина звернулася до нас зі своєю проблемою, ми зобов’язані максимально їй допомогти. А для цього потрібна грамотна організація роботи й повна самовіддача кожного поліцейського».

Під час заняття було визначено низку першочергових заходів, які дозволять суттєво скоротити час прибуття поліції на місце злочину й забезпечити громадян якісним поліцейським сервісом.

Як зазначив Анатолій Дмитрієв, такі навчання будуть проводитися на регулярній основі, як з керівниками відділів і відділень, так і безпосередньо з поліцейськими груп реагування. Днями заняття з особовим складом вже відбулися на Сторожинеччині. На черзі й інші районні підрозділи поліції.

Завдяки спільним зусиллям керівництва НПУ, обласного ГУНП і органів місцевої влади та самоврядування, наряди ГРПП забезпечено службовим транспортом, пальним, планшетними комп’ютерами, відеореєстраторами, системами GPS-навігації, драгерами, термопринтерами, одностроєм, аптечками, спецзасобами, засобами регулювання руху та оформлення ДТП тощо.

На сьогоднішній день керівництво ГУНП на конкурсній основі проводить відбір кандидатів на посади поліцейських ГРПП, котрі у подальшому зможуть підвищити свою кваліфікацію та працювати дільничними, слідчими чи в оперативних підрозділах.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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