Поліція Чернівців оперативно затримала кішенькового злодія

- 11.09.2018 17:05
Поліція Чернівців оперативно затримала кішенькового злодія

Правопорушник не так давно повернувся із місць позбавлення волі, де відбував покарання за злочини пов’язані з наркотиками та крадіжки.

Мобільний телефон марки «Xiaomi» та гаманець з грошима викрала невідома особа. Саме таке повідомлення надійшло до поліції від місцевої мешканки. За словами потерпілої, під час проїзду в тролейбусі у неї викрали засіб зв’язку та гаманець, які знаходилися в сумочці. 22-річна чернівчанка навіть не помітила, як це сталося, так як тримала на руках немовля.

Працівники Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області по «гарячих слідах» затримали злочинця. Ним виявився раніше судимий 49-річний місцевий житель. Чоловік зізнася у скоєному та повернув викрадене майно.

Наразі крадієві оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Суд задовільнив клопотання слідчих та обрав зловмисникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Працівники поліції вкотре звертаються до мешканців Чернівців, аби ті не забували про заходи безпеки, за допомогою яких можна вберегти майно від пройдисвітів:

– для зберігання грошей чи мобільних використовуйте внутрішні кишені із застібкою. Зверніть увагу на те, щоб ваші портмоне чи гаманець не виглядали з-під одягу;

Якщо ж ви все-таки стали жертвою кишенькових крадіїв, негайно повідомте про це до поліції. Вчасне повідомлення про злочин допоможе оперативно викрити і затримати зловмисників.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: кішенькар чернівці

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