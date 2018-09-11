В центрі Києва посеред біля дня підстрелили дівчину- 11.09.2018 16:25
В прес-службі поліції Києва повідомили про випадок зі стріляниною, який стався в центрі столиці приблизно о 13:00.
20-річна дівчина, що спілкувалась на лавці у дворі будинку №52 по вулиці Велика Васильківська разом з хлопцем, посеред біла дня отримала вогнепальне поранення.
Хлопець повідомив, що вони з подругою сиділи на лавці та раптово почули хлопок. Після цього вони побачили кров, що текла з руки дівчини. Парубок відразу викликав на місце події швидку допомогу та поліцію.
Стало відомо, що життю та здоров'ю постраждалої наразі нічого не загрожує - медики оперативно надали їй допомогу. Вдалось встановити, що невідома особа стріляла з травматичної зброї.
В даній справі тривають слідчо-оперативні дії. Працівники правоохоронних органів встановлюють, звідки міг бути зроблений постріл, та хто стріляв.
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