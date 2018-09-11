



УЄФА планує створити новий єврокубковий турнір - 11.09.2018 15:45

У 2021 році може стартувати новий єврокубковий турнір на рівні футбольних клубів. Про такі плани повідомили в Союзі європейських футбольних організацій.

Власне, таку заяву зробив президент Асоціації європейських клубів Андреа Аньєллі.

Новий єврокубковий турнір УЄФА стане третім після Ліги Чемпіонів та Ліги Європи. Зазначається, що через це відбудуться зміни в Лізі Європи, де будуть брати участь 32 клуби замість 48.

Новий клубний турнір УЄФА може стартувати вже з сезону 2021-2022 років, і в ньому братимуть участь 32 команди.

Більше подробиць стосовно того, яі клуби виступатимуть у цій першості, в УЄФА поки ще не озвучують.

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