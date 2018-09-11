



До кінця тижня в Україні прогнозують спеку та дощі - 11.09.2018 14:12

На українців протягом цього тижня очікують дощі. Варто зазначити, що в деяких областях України можливе поновлення спекотної погоди. Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до відмітки 30 градусів вище нуля.

Такий прогноз озвучують в Укргідрометцентрі.

Окрім того, в Державній службі з надзвичайних ситуацій, з посиланням на Укргідрометцентр, повідомляють про надзвичайну пожежну небезпеку в Рівненській, Хмельнийцькій та Тернопільській областях, а також на сході України пртягом 11-13 вересня.

Що стосується погоди на середу, 12 вересня, то опадів цього дня на більшості областей України не передбачається. Невеличкий дощ місцями можливий на крайньому сході. В ранкові години та вночі можливий туман. Вітер змінних напрямків, зі швидкістю не більше 3-8 метрів на секунду. Температурні показники в нічний час складатимуть від 10 до 15 градусів, до +18 градусів на півдні. Вдень меетеорологи обіцяють до +22... +27 градусів.

Платинова Буковина

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