



Луценко пояснив, чому не може засудити Медведчука - 11.09.2018 13:49

Очільник Генеральної прокуратури України Юрій Луценко зазначив, що за антиукраїнську пропаганду таких діячів, як Вадим Новинський, Віктор Медведчук та Євген Мураєв, неможливо притягнутти до відповідальності, навіть якщо їх викрити в роботі на ворога. Справа полягає у відсутності закону про колабораціонізм.

Голова ГПУ зазначив, що для роботи в даному напрямку йому необхідні правові інструменти і насамперед - прийняття відповідного закону. На даний момент озвучувані вищевказаними особами заяви не мають у собі складу кримінального злочину, відповідно до чинного законодавства. Через це і немає підстав їх затримувати та судити.

Луценко вважає, що успіхи України в інформаційній війні проти Росії наразі невеликі, оскільки РФ чинить дійсно великий вплив на населення через ЗМІ. Країною, за словами генпрокурора, шириться інформація про те, що у війні, яка точиться в Україні, винний не Путін, а Порошенко. Це свідчить про успіхи Москви в інформаційній війні. Заяви про "мир будь-якою ціною" та зміни на певникх телвізійних каналах керівництва свідчать про те, що суперник на цих фронтах йде у наступ, як відзначив Луценко.

Генеральний прокурор України зазначив, що він виступає на підтримку впровадження покарання за колабораціонізм. Окрім того, країні, на території якої ведеться війна, вкрай необхідний цей закон, аби карати працюючих на ворога осіб. Нехай такий закон діє тимчасово, протягом війни, проте його прийняття є дуже важливим.

Зазначимо, що в 2018 році на двох великих українських телеканалах раптово змінився менеджмент. Політологи вважають, що справжнє керівництво цих мас-медіа знаходиться в Москві, і навіть не приховує своїх дій, виставляючи в якості керуючих осіб дуже одіозних особистостей. Йдеться про NewsOne та112 Україна, де очільниками стали, згідно інформації, діяч часів Януковича Андрій Портнов та кум Путіна Віктор Медведчук.

Платинова Буковина

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