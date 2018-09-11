



В ніч на 11 вересня в Чернівцях горіли дві автівки - 11.09.2018 13:06

В Чернівцях у ніч на вівторок, 11 вересня, сталося дві пожежі з легковими автомобілями. Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надвичайних ситуацій в Чернівецькій області.

Власне, повідомлення про першу пожежу надійшло до рятувальників о 2:34. Стало відомо, що пожежа сталась на вулиці Кишинівській - горіло авто марки Peugeot.

На місце події оперативно прибули рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини №2 міста Чернівці.

Про другу пожежу стало відомо згодом - повідомлення надійшло о 4:30. На цей раз йшлося про пожежу на вулиці Магалянській, де загорілося авто марки Opel. На місце також оперативно прибули рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини №2 міста Чернівці, які швидко ліквідували загоряння та запобігли подальшму поширенню вогню.

Платинова Буковина, Чернівці

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