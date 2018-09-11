



Сенцов повільно згасає - адвокат - 11.09.2018 11:47

Як зазначив адвокат політв'язня Олега Сенцова Дмитро Дінзе, стан його підзахисного продовжує стрімко погіршуватись. Здоров'я режисера вже зазнало незворотніх змін.

Відзначимо, що голодування Сенцова триває вже понад 120 днів, але він не збирається його припиняти.

Тим не менш, голодування чинить негативний вплив на серцево-судинну систему, печінку та нирки Олега. Наразі він дуже слабкий, і йому дуже важко навіть підводитись з ліжка. Незважаючи на підтримувальну терапію, зазначає Дінзе, Сенцов повільно згасає.

Відзначимо, що вирок українському режисеру Олегу Сенцову по звинуваченню у підготовці терористичних актів на території Росії було винесено 25 серпня 2015 року. Українця засудилидо 20 років ув'язнення у колонії суворого режиму. Про початок безстрокового голодування на підтримку інших українських політв'язнів з ціллю їх визволення стало відомо 14 травня 2018 року. Олег Сенцов вимагає звільненя усіх українців, що незаконно утримуються російським режимом, і водночас, не просить про своє помилування, відмовившись звертатись з цим до президента РФ Володимира Путіна.

Голодування Сенцова станом на 11 вересня триває вже 121 день. У нього діагностована анемія, проблеми з серцем та судинами, низький пульс. Режисеру ставлять підтримувальні крапельниці, однак, припиняти голодування він не планує, незважаючи ні на що.

Платинова Буковина

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