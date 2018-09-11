Бойовики протягом минулої доби використовували заборонену зброю

- 11.09.2018 09:58
Бойовики протягом минулої доби використовували заборонену зброю

Протягом минулої доби, 10 вересня, терористи порядка 24 разів відкривали вогонь по українським позиціям. Як стало відомо, в результаті бойових дій загинув один український військовий, ще одного було поранено.

Як повідомляють в прес-центрі штабу ООС, проти українських військових бойовики тричі застосовували озброєння, що знаходиться під забороною використання згідно Мінських домовленостей.

В повідомленні зазначено, що супротивний здійснював прицільний вогонь, використовуючи міномети калібрів 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння БМП, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Обстріли здійснювались по позиціях українських силовиків в районах населених пунктів Золоте, Кримське, Майорське, Щуми, луганське, Павлополь, Південне, Водяне, Гнетово, Широкіно та Лебединське.

В районі Луганського терористи здійснювали обстріли за допомогою 120-мм мінометів, по позиціях в районі Кримського били з мінометів калібру 82 мм. З мінометів обох калібрів супротивник відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил в районі Водяного.

Втрати з боку терористів склали 2 людей вбитими та четверо пораненими, згідно повідомляння українських розвідників.

З початку доби вівторка, 11 вересня, бойовики вже вчинили два обстріли з використанням стрілецької зброї та кулеметів великих калібрів. Під обстріл потрапили позиції в районі Кам'янки та Широкіно. Поранено одного українського військовця.

 

Платинова Буковина

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