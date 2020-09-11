



США готується до потужного шторму Флоренс - 11.09.2018 09:22

Ураган Флоренс, що вважають найсильнішим за кілька десятиліть, насувається на Південну та Північну Кароліну, США. Власне, в штатах Вірджинія та Північна Кароліна вже оголошено надзвичайний стан, і вздовж берегової лінії на протяжності 300 км вже розпочали загалну евакуацію населення.

Повідомляється, що рух шторму сягає швидкості у 195 кілометрів на годину, та його потужність продовжує зростати. У четвер, 13 вересня, Флоренс може досягти американськго узбережжя.

Представники влади повідомляють, що орієнтовно планується евакуювати близько мільйона людей.

Що стосується потужності урагану, то Флоренс оціють на 4 бали за п'ятибальною шкалою. Минулого року на узбережжя обрушився ураган Ірма, який отримав назву шторму десятиліття, і мав потужність у 5 балів з 5 можливих. Ураган Флоренс може повалити дерева в регіоні та зруйнувати або сильно пошкодити будинки, до чого готується влада.



У підготовці місцеві жителі скуповують все, що можуть, з магазинів - батарейки для ліхтарів, воду, фанеру, якою можна забити вікна в помешканнях. Представники влади оголосили про можливі перебої з водопостачанням та електрикою, тож закликали населення зробити необхідні запаси.

Відзначимо, що у 1989 році на узбережжя США накинувся ураган Х'юго, який наніс Північній Кароліні збитків приблизно на 7 мільярдів доларів. Тоді в результаті стихійного лиха загинуло 49 осіб.

Платинова Буковина

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