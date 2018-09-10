



По всій Росії затримали понад тисячу учасників мітингів - 10.09.2018 16:51

В Москві в понеділок, 10 вересня, біля пам'ятника олександру Твардовському проходить мітинг на знак протесту проти антисоціальної політики російської влади. Як стало відомо, поліція вже затримала шістьоїх мітингарів, а також журналіста, що здійснював онлайн-трансляцію мітингу.

Ще близько шести людей знаходяться поблизу пам'ятника.

Повідомляється, що місцева моллодь у Москві влаштувала 10 вересня безтермінову акцію протесту. Активісти вимагали відмінити пенсійну реформу, аявляли, що політика російського уряду є антисоцальною, також закликали до розпуску уряду та відставки президента, проведення люстрації.

Підкреслимо, що на акції протесту людей раніше закликав опозиціонер Олексій Навальний. 9 вересня масові акції відбулись у 38 містах по всій Росії, в день, коли відбувались вибори очільників регіонів РФ - мерів, губернаторів, депутатів місцевих рад. Протягом неділі по всій країні поліція затримала нонад 1000 учасників акцій проти підвищення в країні пенсійного віку. В більшій частині міст місцева влада не погодила проведення мітингів, через що вони відбувались несанкціоновано. Так само несанкціонованими вважались акції протесту в Москві та Санкт-Перебурзі.

Платинова Буковина

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